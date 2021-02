Roma-Milan, altra occasione per tanti titolari: pioli vuole risposte

Roma-Milan, l’ennesima occasione per capire se si tratti di stanchezza oppure di altro, alla luce di quanto visto nelle ultime gare

Roma-Milan, l’ennesima occasione per capire se si tratti di stanchezza oppure di altro, alla luce di quanto visto nelle ultime gare. Tanti i titolari sotto la lente, l’avversario non sarà dei più facili ma abbiamo visto che anche contro lo Spezia e la Stella Rossa le difficoltà sono state enormi.

OCCASIONE- Da quanto emerge ad oggi, Pioli domani sera potrebbe fornire ancora spazio a chi è risultato insufficiente nell’ultima gara europea o ancora contro Inter e Spezia. Del resto la squadra titolare non si può cambiare improvvisamente ma in settimana si era palesata l’idea di cambiare modulo in corsa, con diverse soluzioni che però per l’attuazione richiedono tempo. Domani sera il modulo sarà ovviamente lo stesso con molte conferme inaspettate.

DIFESA- L’osservato speciale sarà ovviamente Romagnoli, reo di alcune prove sottotono e di quella marcatura su Ben che giovedì sera non solo ha permesso all’attaccante di Stankovic di andare al tiro indisturbato ma ha anche tenuto in apprensione Pioli con quel pari che alla fine rischiava di trasformarsi in ribaltone.

CENTROCAMPO- La linea mediana sarà composta sempre da Kessie, questa volta probabilmente con Tonali, anche lui chiamato al doppio del lavoro.

ATTACCO- Tasto dolente di questo periodo insieme alla difesa. Gli straordinari di compiuti da Donnarumma giovedì sera sono indice di un pallone che troppo spesso si trova dalle parti dei difensori rossoneri e se secondo Moggi, chi prende tanti goal non ha un buon attacco, allora ecco spiegato il motivo del perchè ultimamente il Miln segna solo su rigore. Osservati speciali Rebic e Calhanoglu. Ibra al centro dell’attacco come al solito ma anche lui al centro dell’attenzione, in quanto responsabile della fase avanzata come terminale d’attacco e di gioco.