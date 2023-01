Roma, le ultime verso il Milan: le condizioni di Zaniolo e Dybala

Può sorridere Mourinho e tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda gli infortuni di Zaniolo e Dybala con la Roma

Entrambi sono usciti anzitempo nella sfida contro il Bologna, ma nessuno dei due desta grosse preoccupazioni. L’argentino ha accusato crampi, mentre il classe ’99 una botta al ginocchio dopo uno scontro di gioco. Per entrambi non dovrebbe essere nulla di grave, non è in pericolo la loro presenza nel match di domenica contro il Milan.