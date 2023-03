Roma Femminile, Spugna: «Complimenti al Milan ma qualificazione aperta»

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha commentato la sconfitta contro il Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia

Intervenuto ai canali ufficiali della Roma, Alessandro Spugna ha parlato così dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan:

«Sicuramente non la miglior partita, ma complimenti al Milan che l’ha interpretata meglio di noi. La cosa che mi fa ben sperare sono le occasioni create. Oggi siamo state un po’ lente, un po’ macchinose, nel primo tempo abbiamo fatto tante corse a vuoto, nel secondo abbiamo pagato un po’ di scadenza, pur avendo avuto delle occasioni. Col senno di poi è sempre più facile. Uno prima della partita crede sempre di mettere in campo la squadra migliore. Ma ci sono anche gli avversari, loro l’hanno interpretata bene secondo quello che avevamo in mente noi, alcune difficoltà ce l’hanno create soprattutto nel primo tempo. Risultato aperto? Sì, assolutamente. Non dobbiamo metterci paura del risultato, ma solo affrontare una settimana tranquilla, cercando di recuperare le forze, sabato dobbiamo fare una grande partita, cercando di fare risultato. È assolutamente possibile, ce la giocheremo alla grande, in altre occasioni abbiamo segnato tanto, al ritorno dovremo fare almeno due gol, cercheremo di farlo».