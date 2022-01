Napoli Roma Femminile: le giallorosse si confermano seconde

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma Femminile di Spugna si conferma al secondo posto. Battuto il Napoli nel finale, decice il gol di Haavi

Un altro successo, il decimo in 13 giornate di campionato. La Roma non sbaglia e piega un tosto Napoli, grazie alla rete nel finale della norvegese Haavi, confermandosi al secondo posto in classifica.

La Juventus dista ora 6 punti. Altrettanti sono quelli di distanza dal Milan di Ganz che è in campo in questi istanti contro la Sampdoria.