Rocchi sulle perdite di tempo: «Dobbiamo accelerare le riprese del gioco». Le parole del designatore arbitrale

Gianluca Rocchi ha parlato di dimezzare i tempi morti per aumentare il tempo effettivo di gioco. Ecco le parole del designatore arbitrale:

«Siamo il paese europeo con i recuperi più alti, ma anche ai vertici di tempo effettivo, 54 minuti come la Premier League e con due minuti di media sotto alla Champions League. Dobbiamo accelerare le riprese del gioco, i calci di rinvio, in parte i calci d’angolo. In certi calci di punizione si arrivano a perdere anche 2 minuti tra il fischio dell’arbitro e la ripresa del gioco. In serie A si registra una media di sette minuti e mezzo di recupero a gara, l’8% dei risultati sono stati modificati oltre il 90»