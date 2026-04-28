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Rocchi diserta l’interrogatorio: la mossa della difesa

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1 minuto ago

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Rocchi ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio di giovedì 30 aprile: la spiegazione dell’avvocato D’Avirro

Gianluca Rocchi non comparirà davanti ai magistrati della Procura di Milano. L’ex designatore arbitrale, attualmente autosospeso dopo il coinvolgimento nell’inchiesta per frode sportiva, ha ufficializzato la propria assenza alla vigilia dell’appuntamento fissato per giovedì 30 aprile. Si tratta di una decisione puramente tecnica, maturata per proteggere l’integrità del percorso giudiziario in una fase ancora embrionale delle indagini.

A chiarire i motivi di questo passo indietro è stato il suo avvocato, Antonio D’Avirro, attraverso un comunicato ufficiale che delinea la linea difensiva:

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PAROLE – «Non si presenterà per rendere l’interrogatorio. Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo».

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