Rocchi e il bivio del 30 aprile: silenzio o confronto? Parla il legale

Rocchi deve ancora decidere se presentarsi o meno all’interrogatorio di giovedì 30 aprile: le dichiarazioni del legale

Inchiesta arbitri, il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, ha spiegato a Radio CRC che la difesa valuterà se presentarsi all’invito a comparire del 30 aprile o avvalersi della facoltà di non rispondere. Attesa una decisione ufficiale.

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UDIENZA – «Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere. Non conosciamo i dettagli dell’accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi di accusa li ignoriamo, non ci sono noti, ecco perché stiamo valutando che iniziativa prendere. Non presentarsi può essere un’ipotesi valida, devo confrontarmi oggi con il cliente e domani prenderemo una decisione e rilasceremo un comunicato».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE