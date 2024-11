Robinho, i guai non finiscono per l’ex Milan: il brasiliano è ancora in carcere. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Robinho, ex calciatore del Milan, è attualmente ancora in carcere. L’ex attaccante è in questo momento nel carcere di Tremembé, in Brasile a scontare la sua condanna di 9 anni per lo stupro di una ragazza: la vicenda risale al 2013 in Italia.

Come riportato a UOL Esporte, il brasiliano è atteso da un riesame del suo caso per decidere se concedergli o meno la libertà vigilata. La situazione, però, è critica: degli 11 giudici che dovranno analizzare il suo caso nove di loro si sono già espressi e di questi 7 hanno scelto per il mantenimento del regime carcerario.