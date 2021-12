Boninsegna: «Scudetto? Per me ci sono due avvantaggiate»

Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juventus, in esclusiva per Juventusnews24 ha detto la sua sulla lotta scudetto

«Per me le più avvantaggiate in questo momento sono due: Inter e Atalanta. Il Milan, dopo un ottimo inizio, si trova in fase calante, mentre il Napoli sta vivendo un momento di vera e propria crisi. Queste sono le quattro squadre che ovviamente si contenderanno il campionato, ma le più avvantaggiate sono le nerazzurre».

