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Rizzoli al posto di Zappi: è lui il candidato numero uno per guidare l’Associazione Italiana Arbitri
Rizzoli è il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di capo dell’Associazione Italiana Arbitri
La conferma della squalifica di Antonio Zappi, con la conseguente decadenza dal ruolo di capo degli arbitri, ha aperto ufficialmente la corsa alla successione. Una corsa che non prevede tantissimi nomi candidati, che sembra convergere su un unico candidato forte: Nicola Rizzoli, ex designatore e figura di grande autorevolezza.
Secondo La Repubblica, a lui dovrebbe essere affidato il ruolo di commissario, con il compito di scegliere i nuovi designatori e guidare la ripartenza del settore dopo questo momento di crisi.
Rizzoli il primo candidato per sostituire Zappi
Apprezzato per uno stile autorevole ma sempre equilibrato, capace di gestire con lucidità le partite più complesse, si è ritirato nel 2017 per poi assumere ruoli dirigenziali nel settore arbitrale italiano, tra cui quello di designatore della Serie A.
La sua figura resta oggi una delle più rispettate nel mondo del calcio, tanto che la Federcalcio vede in lui la persona adatta a riportare stabilità in un momento di forte turbolenza. Rizzoli è considerato il profilo ideale per “guidare la nave fuori dalla bufera”, ricostruendo credibilità e struttura all’interno dell’AIA dopo mesi segnati da tensioni, indagini e scelte contestate.