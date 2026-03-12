Rizzoli e la rivoluzione IFAB: VAR sui secondi gialli e pugno duro sui tempi morti

Rizzoli ha annunciato un’importante rivoluzione da parte dell’IFAB in merito all’utilizzo del VAR e non solo: le dichiarazioni

Il calcio mondiale si appresta a cambiare volto in vista della stagione 2026/27. Intervenendo a Sky Sport, l’ex fischietto e membro dell’IFAB Nicola Rizzoli ha confermato l’introduzione di norme rigorose per combattere le perdite di tempo: la regola degli otto secondi, già sperimentata con successo per i portieri, sarà estesa anche a rimesse laterali e rimesse dal fondo. Se il limite viene superato, la sanzione sarà tecnica: inversione della rimessa nel primo caso e calcio d’angolo per gli avversari nel secondo.

LOTTA CONTRO LE PERDITE DI TEMPO – «E’ una necessità del calcio moderno. Le perdite di tempo massicce sono sulle riprese. L’IFAB sta lavorando per evitarle. Considerando il successo degli 8 secondi per il portiere, intendiamo applicare la regola anche su rimesse laterali e rimesse dal fondo. Uno degli obiettivi è limitare le perdite di tempo dei calciatori negli ultimi minuti».

IL VAR SUI SECONDI GIALLI? – «Il cartellino rosso incide molto sulla partita. Se c’è la certezza dell’errore, è giusto che il VAR possa intervenire. Rovinare una partita per un errore è un peccato. Si inciderà solo sul secondo».

