Rivoluzione a Sky, arrivano le dimissioni e il “cambio di casacca”

Rivoluzione a Sky, dopo la perdita dei diritti televisivi della Serie A arrivano le dimissioni dell’uomo al vertice

Maximo Ibarra ha rassegnato le sue dimissioni da Sky Italia e starebbe per firmare il contratto per diventare ad e azionista di Engineering. Il manager era stato selezionato dai fondi azionisti a inizio gennaio, ma prima di decidersi a cambiare casacca aveva voluto portare a termine il lavoro iniziato in Sky.

Chiusa la partita di diritti tv del calcio di seria A – scrive La Repubblica – e quella della riorganizzazione del gruppo, che ha portato a un accordo sindacale per uscite volontarie su un quarto dell’organico, Ibarra ha deciso di cambiare casacca.