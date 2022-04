Rivera: «Sarà un finale equilibrato. Milan? Quando perde non lo vedo mai». Le parole dell’ex campione rossonero

Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha parlato così del finale di stagione in Serie A. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Ci sono ancora troppe partite per poter dire qualcosa. Sarà un finale molto equilibrato come è stato fino ad oggi, non so se il Napoli si inserirà ancora. Se ho visto il derby? Quando perde il Milan, non lo vedo mai…»