Rivera: «Favoriti? Lasciamo stare questo discorso. Siamo praticamente all’inizio»

Rivera ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione del doppio successo azzurro che ora dovrà essere completato contro il Galles

Rivera ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione del doppio successo azzurro che ora dovrà essere completato contro il Galles.

ITALIA SENZA STELLA MA FUNZIONALE- «Guardate che non è questo il problema del calcio, ho sempre detto che una squadra è forte nella sua capacità di costruire un insieme. Tu puoi avere anche tre Cristiano Ronaldo, ma la differenza la fai nel modo in cui questi giocatori riescono ad adattarsi al concetto di squadra. Altrimenti non vinci».

VIA ALLA FANTASIA- «Lasciamo stare questo discorso, non serve stabilirlo sulla carta. Andiamo avanti così, passo dopo passo, una cosa alla volta, è l’approccio giusto che ci può aiutare. Quindi non parliamo di superiorità degli altri, ma non pensiamo neanche che la storia sia finita. Siamo praticamente all’inizio dell’Europeo».