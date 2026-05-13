Ritiro Milan, cambia il programma: si parte domani! Decisivo lo slittamento del derby di Roma a lunedì. Le novità

Ritiro Milan, cambia il programma della squadra di Allegri in vista della sfida contro il Genoa: si parte domani! Decisivo lo slittamento del derby di Roma

Secondo La Gazzetta dello Sport, a seguito della decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì alle 20.45, anche altre partite cruciali per la corsa Champions sono state rinviate, tra cui Genoa-Milan. Questo cambiamento ha portato alla modifica del programma settimanale del Milan, con il rientro a Milanello per il ritiro spostato a domani.

Originariamente, il Milan doveva iniziare il ritiro oggi, ma con il posticipo del match contro il Genoa, il club rossonero ha scelto di restare insieme a Milanello per un giorno in più. La decisione di prolungare il soggiorno è arrivata dopo il deludente ko contro l’Atalanta, con l’intento di compattarsi e fare squadra. Il momento difficile che sta attraversando il Diavolo ha fatto emergere la necessità di restare uniti per affrontare al meglio la sfida decisiva contro il Genoa e centrare l’obiettivo della Champions League.

Il Milan è consapevole che solo con una coesione forte e compatta potrà uscire dal periodo negativo, per questo motivo il ritiro risulta essere una scelta necessaria per provare a conquistare la qualificazione in Champions nelle ultime due giornate senza farsi sfuggire un obiettivo che sembra centrato negli scorsi mesi.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale