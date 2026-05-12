Scossa Milan: scatta il ritiro punitivo in vista della sfida decisiva contro il Genoa

Dopo il crollo con l’Atalanta, Allegri blinda la squadra a Milanello da giovedì: l’obiettivo è ritrovare la concentrazione per il match di Marassi

Il momento è di massima allerta in casa Milan. Dopo la cocente sconfitta interna contro l’Atalanta e il fiato della Roma sul collo, la società e l’allenatore hanno deciso di rompere gli indugi. Come riportato dall’ANSA, a partire da giovedì prossimo la squadra andrà ufficialmente in ritiro, dove rimarrà fino alla partenza per la trasferta contro il Genoa.

La decisione di Massimiliano Allegri mira a ricompattare un ambiente apparso fragile e disunito sotto i fischi di San Siro. L’obiettivo è duplice: proteggere i calciatori dalle pressioni esterne e lavorare intensamente sulla tenuta mentale del gruppo. Prima della clausura di giovedì, il programma prevede per domani, mercoledì, una giornata di doppia seduta di allenamento per correggere le gravi lacune tattiche e difensive emerse nelle ultime uscite.

Con la Juventus già avanti e i giallorossi a pari punti, il match di Marassi è diventato a tutti gli effetti una finale. In un 2026 finora avaro di soddisfazioni, il ritiro rappresenta l’ultima mossa per evitare un disastro sportivo che graverebbe pesantemente sul futuro del club.