News
Milan in ritiro, Allegri cambia la data: tutti a Milanello da giovedì. Le ultime
Milan in ritiro: decisione confermata ma Massimiliano Allegri cambia la data. Tutti a Milanello a partire da giovedì
Il Milan prova a compattarsi dopo le ultime deludenti prestazioni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24, la squadra rossonera entrerà in ritiro a partire da giovedì e vi resterà fino alla sfida contro il Genoa, match che al momento non ha ancora una collocazione definitiva nel calendario.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
L’incertezza sulla data della partita è legata alla situazione creatasi dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì sera alle 20:45. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni anche sulla programmazione delle altre gare di Serie A.
Nel frattempo, il Milan ha deciso di intensificare il lavoro a Milanello. Per la giornata di domani è infatti previsto un doppio allenamento, scelta condivisa da Massimiliano Allegri insieme alla dirigenza rossonera per cercare una reazione immediata della squadra.