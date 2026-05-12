Connect with us

News

Milan in ritiro, Allegri cambia la data: tutti a Milanello da giovedì. Le ultime

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Milan in ritiro: decisione confermata ma Massimiliano Allegri cambia la data. Tutti a Milanello a partire da giovedì

Il Milan prova a compattarsi dopo le ultime deludenti prestazioni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24, la squadra rossonera entrerà in ritiro a partire da giovedì e vi resterà fino alla sfida contro il Genoa, match che al momento non ha ancora una collocazione definitiva nel calendario.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

L’incertezza sulla data della partita è legata alla situazione creatasi dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì sera alle 20:45. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni anche sulla programmazione delle altre gare di Serie A.

Nel frattempo, il Milan ha deciso di intensificare il lavoro a Milanello. Per la giornata di domani è infatti previsto un doppio allenamento, scelta condivisa da Massimiliano Allegri insieme alla dirigenza rossonera per cercare una reazione immediata della squadra.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×