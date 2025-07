Ritiro Milan 2025, oggi i primi arrivi a Milanello! Ecco chi sarà a Milanello oltre a Max Allegri

Ritiro Milan 2025, oltre a Massimiliano Allegri, già arrivato, anche alcuni giocatori saranno a Milanello per i primi test fisici

La stagione 2025/2026 del Milan è ufficialmente alle porte, e l’attesa per i tifosi rossoneri è palpabile. In questi giorni, giovedì 4 e venerdì 5 luglio, i giocatori del Diavolo stanno affollando il centro sportivo di Milanello per una serie di test fisici e medici preliminari, un passaggio fondamentale in vista del raduno ufficiale che segnerà il vero e proprio inizio dell’annata calcistica. Questa fase iniziale è cruciale per valutare le condizioni atletiche dei calciatori dopo la pausa estiva e preparare al meglio la ripresa degli allenamenti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la mattinata di giovedì 4 luglio ha visto la presenza di diverse figure chiave a Milanello. Oltre all’attesissimo Massimiliano Allegri, la cui presentazione ufficiale come nuovo allenatore è fissata per lunedì 7 luglio alle ore 13:00 a Casa Milan, numerosi calciatori rossoneri si sono presentati per le prime valutazioni. Tra i nomi di spicco, si segnalano Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, e i giovani promettenti come Alex Jimenez e Warren Bondo. Presenti anche giocatori importanti per la profondità della rosa quali Marco Sportiello e Tommaso Pobega, affiancati da talenti della Primavera come Davide Bartesaghi e Lapini Nava. Un’attenzione particolare è rivolta al neo-arrivato tra i primi a Milanello, il centrocampista Samuele Ricci, che si prepara a intraprendere la sua avventura in maglia rossonera. La sua presenza così anticipata sottolinea la voglia della società di integrare rapidamente i nuovi innesti e permettere loro di familiarizzare con l’ambiente.

Il programma di questi giorni di transizione è ben definito e studiato nei minimi dettagli per garantire una ripartenza graduale ma efficace. I test a Milanello, previsti per le giornate del 4 e 5 luglio, rappresentano il primo contatto dei calciatori con il campo e con lo staff medico, permettendo di raccogliere dati fondamentali per la preparazione atletica personalizzata di ciascun atleta. Questi dati saranno poi utilizzati per calibrare i carichi di lavoro e prevenire infortuni, un aspetto sempre più rilevante nel calcio moderno.

La fase successiva, e altrettanto importante, si svolgerà nella serata di domenica 6 luglio. Entro tale data, infatti, verranno comunicate le convocazioni ufficiali per il raduno vero e proprio. Sarà l’occasione per lo staff tecnico di definire la rosa che prenderà parte alla prima parte della preparazione estiva, con i tagli e le conferme che inevitabilmente caratterizzano ogni inizio di stagione. L’attesa è alta per scoprire chi farà parte del gruppo che Allegri plasmerà fin dai primi giorni.

Infine, il clou di questa prima fase si terrà lunedì 7 luglio. La giornata inizierà con il raduno vero e proprio della squadra, seguito da un allenamento mattutino a Milanello. Questa sessione sarà chiusa al pubblico, a sottolineare l’importanza della concentrazione e della privacy in questa fase iniziale del lavoro tattico e atletico. Tuttavia, i tifosi avranno la possibilità di intravedere i propri beniamini durante l’allenamento sul campo esterno, che si terrà nel pomeriggio, precisamente alle ore 17:00. Sarà un’occasione per percepire l’atmosfera e vedere i primi movimenti della squadra sotto la guida del nuovo tecnico. La combinazione di volti nuovi e colonne portanti della squadra promette un Milan determinato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. L’intera dirigenza e lo staff tecnico sono focalizzati a creare un ambiente vincente e a gettare le basi per un’annata ricca di successi.