Ritiro Milan 2025, Allegri ne taglia 4! Clamorosa decisione, giocatori già avvisati

Ritiro Milan 2025, Massimiliano Allegri taglia 4 giocatori in vista del raduno del prossimo 7 luglio. Adli e Vasquez con Milan Futuro

Il Milan si prepara per la stagione 2025-26 con una profonda riorganizzazione della rosa, orchestrata da Massimiliano Allegri. Alcuni nomi di spicco sono stati esclusi dal progetto tecnico, con decisioni che faranno discutere e che preannunciano un mercato estivo incandescente per i rossoneri. Tra i calciatori destinati all’addio spiccano Yacine Adli, Devis Vasquez, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, ognuno con la propria storia ma tutti accomunati dalla stessa motivazione: sono in uscita dal club. La notizia arriva direttamente dalle pagine della Gazzetta dello Sport, con un’analisi dettagliata a cura di Luca Bianchin.

Il Caso Adli: Dalla Fiorentina a Milan Futuro, una Scelta Choc

La situazione più paradossale e sorprendente riguarda senza dubbio Yacine Adli. Non solo il centrocampista francese non rientra nei piani di Allegri, ma la decisione di farlo allenare con Milan Futuro, la squadra che si preparerà per il campionato di Serie D, è un segnale fortissimo. Questo provvedimento ha lasciato molti increduli, considerando il livello tecnico del giocatore e il legame emotivo che Adli ha sempre dimostrato verso il Milan.

Solo nella scorsa stagione, prima dell’infortunio, Adli era un titolare inamovibile della Fiorentina, dimostrando le sue qualità. E Stefano Pioli, che inizialmente lo aveva relegato ai margini nella stagione 2023-24, ad aprile 2024 arrivò a definirlo “il più affidabile difensivamente tra i centrocampisti in rosa”. Sebbene il francese sia fisicamente leggero, possiede un’ottima tecnica e, negli anni, è diventato un piccolo mito per i tifosi e un vero uomo spogliatoio. Il pranzo organizzato con compagni e famiglie in un momento difficile della stagione 2022-23 fu un gesto altamente simbolico, un’iniziativa cruciale per fare gruppo. Invece, a sorpresa, Adli si unirà a Milan Futuro, con l’evidente obiettivo di trovare rapidamente un nuovo club. Per questo motivo, è stato convocato per il 14 luglio, una settimana dopo il raduno generale della squadra. Stessa sorte per Devis Vasquez, portiere che ha trascorso l’ultimo anno in prestito all’Empoli e che ha ancora un anno di contratto con il Milan. Salvo inversioni a U al momento non ipotizzabili, anche Vasquez non farà parte della rosa rossonera.

Theo Hernandez e Ismael Bennacer: Vacanze Extra e Trattative Avanzate

Il discorso riguardante Theo Hernandez e Ismael Bennacer è leggermente diverso, pur portando alla stessa conclusione: entrambi sono in procinto di lasciare Milano. A loro il Milan ha concesso qualche giorno di vacanza supplementare, un gesto comprensibile dato che hanno giocato con le rispettive nazionali fino a giugno inoltrato e stanno vivendo giorni particolarmente intensi.

La trattativa tra il Milan e l’Al Hilal per Theo Hernandez è in dirittura d’arrivo e si prevede che si concluda a breve, idealmente subito dopo l’eliminazione dell’Al Hilal dal Mondiale per club. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo venerdì 4 contro il Fluminense, e l’accordo tra i club è già molto vicino, con una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Rimangono da definire solo alcuni dettagli relativi ai bonus.

Per quanto riguarda Ismael Bennacer, rientra dal prestito al Marsiglia, ma è destinato a ripartire. Il Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto, ma ha tentato di riprenderlo nuovamente in prestito. Nel frattempo, altri club si sono già informati sulle condizioni del centrocampista algerino. Il principale ostacolo per Bennacer non è tanto il suo livello di gioco – ricordiamo il suo ruolo da protagonista nello Scudetto e nella corsa fino alle semifinali di Champions League – quanto piuttosto i frequenti infortuni e un ingaggio pesante da 4 milioni di euro a stagione.

Le mosse di Massimiliano Allegri e della dirigenza rossonera delineano un Milan in profonda trasformazione, pronto a ripartire con volti nuovi e un progetto tecnico rinnovato per la prossima stagione.