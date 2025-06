Ritiro Milan 2025, Allegri ha preso una decisione precisa! Big subito a Milanello? Messaggio preciso alla squadra

Ritiro Milan 2025, Massimiliano Allegri vuole partire forte fin da subito: big rossoneri a Milanello già dal prossimo 7 luglio

Il Milan è pronto a voltare pagina e l’imperativo è uno solo: partire subito, e farlo con un vantaggio significativo rispetto alle sue rivali. Non c’è un minuto da perdere, come sottolinea il mantra che pervade l’ambiente rossonero, e il primo a essere pienamente consapevole di questa urgenza è il neo-allenatore Massimiliano Allegri. Anche durante la sua vacanza in Sardegna, Allegri ha già delineato le linee guida e il “codice” che regolerà il nuovo Milan, evidenziando una chiara volontà di riscatto e di massima professionalità.

L’obiettivo è cristallino: tornare a essere competitivi ai massimi livelli e superare le avversarie, tagliando il traguardo con un prezioso anticipo. Questa filosofia è stata posta in primo piano da La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato ampio spazio alla rivoluzione Allegri, immortalando l’allenatore in vacanza con un titolo evocativo: “Cambio il Milan”. Un cambiamento che si prospetta decisamente in positivo, mirato a ricostruire le fondamenta di una squadra che deve tornare a essere protagonista.

Il programma di preparazione estiva si annuncia intenso e rigoroso. Allegri ha dettato un codice di condotta che prevede doppie sedute di allenamento fin dal primo giorno di ritiro. La volontà è quella di avere i big subito al lavoro, con l’unica eccezione di Santiago Gimenez e Luka Modric, presumibilmente a causa di impegni internazionali o necessità di recupero specifiche. Tutti gli altri calciatori sono attesi a Milanello fin dal primo giorno di lavoro, con il centro sportivo rossonero che diventerà un vero e proprio quartier generale. Sebbene non in maniera obbligatoria, l’idea è che i calciatori possano anche eleggere Milanello a loro domicilio durante il ritiro, favorendo un’immersione totale nell’ambiente e nel progetto.

Questa scelta sottolinea la serietà e la dedizione che Allegri intende infondere nella squadra. L’allenatore è noto per la sua disciplina e la sua capacità di ottenere il massimo impegno dai suoi giocatori. L’idea di un ritiro prolungato e intensivo a Milanello non è solo una strategia fisica, ma anche un modo per creare coesione e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. La preparazione atletica sarà curata nei minimi dettagli, così come l’aspetto tattico, con Allegri che avrà tutto il tempo per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

L’approccio “senza tempo da perdere” è la chiave per il successo che il Milan persegue. Un inizio anticipato della preparazione permetterà di analizzare a fondo le lacune della scorsa stagione, di lavorare sui punti deboli e di potenziare i punti di forza. L’ottimizzazione del tempo è cruciale in un calcio sempre più competitivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La mentalità vincente che Allegri è chiamato a reintrodurre passa anche da queste decisioni programmatiche, che dimostrano una chiara visione a lungo termine. I tifosi rossoneri possono attendersi un Milan che, fin dalle prime battute estive, mostrerà la determinazione e la voglia di lottare per i massimi traguardi, con la speranza di rivedere presto la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.