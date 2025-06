Ritiro Milan 2025, Allegri ha sciolto definitivamente le riserve! Messaggio chiaro alla squadra, succederà a Milanello

Ritiro Milan 2025: Massimiliano Allegri, dal prossimo 7 luglio, comincerà con le doppie sedute a Milanello. Messaggio chiaro alla squadra

Con l’obiettivo di preparare un Milan in grado di affrontare al meglio la prossima stagione, Massimiliano Allegri ha deciso di imprimere un’accelerazione significativa ai tempi della preparazione estiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha anticipato l’inizio del ritiro pre-campionato al 7 luglio, una mossa volta a garantire una preparazione fisica e tattica ottimale fin dalle prime battute.

Questa decisione sottolinea la volontà di Allegri di non lasciare nulla al caso. In un calcio sempre più esigente, dove la differenza tra il successo e l’insuccesso può essere decisa da dettagli minimi, una partenza “sprint” diventa fondamentale. L’anticipo del ritiro permetterà ai giocatori di raggiungere una condizione fisica eccellente in tempi più brevi, riducendo al minimo il rischio di infortuni legati a una preparazione frettolosa.

I calciatori convocati dovranno presentarsi a Milanello con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale del ritiro, precisamente per sottoporsi alle visite mediche di rito. Questa fase preliminare è cruciale per accertare l’idoneità fisica di ogni singolo atleta e per individuare eventuali problematiche che potrebbero compromettere la loro partecipazione agli allenamenti. Una volta superati i controlli, il lavoro sul campo entrerà nel vivo con doppie sedute quotidiane. Questo significa che i giocatori saranno impegnati in due sessioni di allenamento al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, per massimizzare il rendimento e il recupero.

L’intensità delle doppie sedute non sarà casuale. Allegri è noto per la sua attenzione ai dettagli tattici e per la sua capacità di plasmare squadre solide e ben organizzate. Durante queste sessioni, verranno affrontati non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli tecnici e tattici. Si lavorerà sulla resistenza, sulla forza, sulla velocità e sulla coordinazione, ma anche sulle movimentazioni senza palla, sulle marcature, sulla costruzione del gioco e sulla fase di non possesso.

L’obiettivo è chiaro: forgiare un Milan che sia pronto a scendere in campo con la giusta mentalità e la necessaria preparazione fisica fin dalla prima giornata di campionato. L’esperienza di Allegri in panchina, unita alla sua profonda conoscenza del calcio italiano, sarà un valore aggiunto in questa fase cruciale. I tifosi rossoneri possono aspettarsi di vedere una squadra che entrerà in campo con grinta e determinazione, desiderosa di riscattare le prestazioni passate e di tornare a competere ai massimi livelli.

Questa programmazione anticipata e intensiva rappresenta un chiaro segnale da parte della società e dell’allenatore. Il Milan vuole essere protagonista nella prossima stagione, e per farlo è necessario iniziare a costruire le basi fin da subito, con un lavoro meticoloso e una dedizione totale. La sfida è lanciata, e il ritiro estivo sarà il primo banco di prova per il nuovo Milan di Allegri.