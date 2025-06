Ritiro Milan 2025, tra una settimana tutti a Milanello! Squadra al completo, solo loro due gli assenti

Ritiro Milan 2025, la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverà tra una settimana a Milanello: assenti solo Modric e Santiago Gimenez

Il Milan si prepara a dare il via ufficiale alla sua nuova stagione. Tra esattamente una settimana, il 7 luglio, il classico raduno a Milanello segnerà l’inizio del percorso rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Diavolo. L’attesa è alta per capire le prime mosse dell’allenatore e le dinamiche di una squadra che si preannuncia ricca di novità e sfide.

Saranno quasi tutti presenti fin dal primo giorno agli ordini di Allegri, desiderosi di mettersi subito al lavoro. Le uniche eccezioni saranno Santiago Gimenez, attaccante messicano ancora impegnato con la sua Nazionale nella Gold Cup, e il fuoriclasse croato Luka Modric. Quest’ultimo, dopo aver concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid, si unirà al gruppo milanista una volta completate le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto con il Diavolo. Entrambi i giocatori si godranno un meritato periodo di vacanza prima di raggiungere i nuovi compagni e immergersi pienamente nel progetto rossonero. La loro assenza iniziale è comprensibile data la mole di impegni internazionali, ma il loro arrivo è atteso con grande trepidazione dai tifosi.

Il raduno del 7 luglio sarà un momento cruciale anche per tutti quei calciatori che rientrano dai prestiti. A Milanello si presenteranno nomi noti al pubblico rossonero come Yacine Adli, Ismael Bennacer, Lorenzo Colombo, Devis Vazquez, Tommaso Pobega e Alexis Saelemaekers. Questi giocatori, dopo esperienze in altre squadre, avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e convincere Allegri a puntare su di loro per la nuova stagione. Il ritiro pre-campionato sarà, infatti, un vero e proprio banco di prova. Massimiliano Allegri valuterà con estrema attenzione ogni singolo elemento, analizzandone le prestazioni, l’impegno e l’adattabilità al suo schema di gioco. L’obiettivo è chiaro: capire chi potrà essere utile alla causa rossonera e chi invece dovrà cercare una nuova destinazione per la propria carriera. Questa fase di valutazione sarà fondamentale per definire la rosa definitiva del Milan, una rosa che dovrà essere competitiva su tutti i fronti.

L’arrivo di Allegri, la quasi totalità della rosa presente fin da subito e il rientro dei prestiti rendono l’inizio della stagione del Milan particolarmente interessante. I tifosi sono ansiosi di vedere come il tecnico plasmerà la squadra e quali saranno le nuove strategie adottate. La preparazione a Milanello sarà cruciale per costruire le basi per una stagione di successi, e ogni decisione presa in queste prime settimane potrà avere un impatto significativo sul cammino del Diavolo.