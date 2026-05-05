Risultati Milan, Pellegatti speranzoso: «Mi auguro che i risultati dell’Inter negli ultimi anni portino a questo»

Risultati Milan, Pellegatti speranzoso. Il giornalista ha parlato alla presentazione del suo libro del momento dei rossoneri e il suo augurio per il futuro

Nel corso della presentazione del suo libro 50 partite, infinite emozioni, Carlo Pellegatti ha commentato il momento attuale del Milan, riflettendo sul contesto competitivo con la Inter e sulle opportunità per il club rossonero di rinforzarsi. Il giornalista ha sottolineato come il successo dell’Inter nelle ultime stagioni possa fungere da stimolo per il Milan, che deve sfruttare questo periodo per consolidare la propria base e lavorare sui rinforzi.

L’INTER COME STIMOLO – «Io spero che anche il fatto che in tre anni l’Inter vinca due campionati e vada in finale di Champions sia da stimolo. A Reggio Emilia i tifosi del Milan sono stati straordinari. La base secondo me c’è, bisogna rinforzarla».

Le parole di Pellegatti indicano un riconoscimento del momento storico che sta vivendo l’Inter, ma al contempo pongono l’accento sulla necessità di un Milan competitivo, capace di crescere e migliorare per tornare a lottare ai vertici, sia in Italia che in Europa.

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