Pellegatti: «In questo momento il Milan non è in grado di battere nessuna squadra». Segui le ultimissime sui rossoneri

La prestazione negativa del Milan contro il Sassuolo ha lasciato il segno. Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato il momento critico del Diavolo, esprimendo una profonda e sincera preoccupazione per l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

PAROLE – «Adesso però bisogna capire che cosa succederà. lo personalmente quando andrò in conferenza stampa, se avrò occasione di chiedere qualcosa ad Allegri, gli chiederò se stanno pensando di andare a Milanello una settimana. In questo momento il Milan, ripeto, in questo momento non è in grado di battere alcuna squadra, non che sia l’Atalanta, il Genova, il Real Madrid o la squadra di Serie B. In questo momento il Milan non ha dentro nulla, è un contenitore totalmente vuoto. Mancano sei punti, ci sono tre partite, ma meno male che ne mancano solo tre. Non è un problema di punti o di partite, perché il Milan non è in grado di battere alcuna squadra in questo momento, l’abbiamo visto nelle ultime settimane, ripeto, Pisa, Cremonese, Verona sono le uniche tre partite che il Milan ha vinto. Che poi se andiamo a vedere come ha vinto a Cremona al 90°, a Pisa all’86°, con lo stesso Verona è riuscito a segnare senza attacco che oggi festeggia due mesi senza fare gol».