Riscatto Rebic: il punto sulla trattativa con l’Eintracht Francoforte

Riscatto Rebic: l’attaccante croato si è guadagnato sul campo la riconferma al Milan che però non ha fretta di procedere con l’esborso

Il riscatto di Ante Rebic è un passo importante per la dirigenza del Milan ma non prioritario: l’attaccante croato ha infatti un altro anno garantito in prestito ai rossoneri (firmò un biennale) che per procedere con il riscatto potranno tranquillamente aspettare i prossimi mesi.

Il contratto che lega Rebic all’Eintracht Francoforte scadrà nel 2022, una data ancora più imminente al termine della prossima stagione e che potrebbe spingere il club tedesco a limare ulteriormente il prezzo del cartellino di Rebic su cui la Fiorentina detiene il 50% dei diritti sulla futura cessione.