Rinnovo Sarri: perché Lotito fa bene a puntare sul Comandante

Alla festa di Natale in casa Lazio, il Presidente Lotito ha sostanzialmente ufficializzato il rinnovo di Sarri

Per Maurizio Sarri il rinnovo pare davvero dietro l’angolo. L’annuncio è arrivato direttamente da Claudio Lotito durante la festa di Natale del club biancoceleste. Un idillio tra presidente e allenatore davvero inconsueto per i tempi che corrono, nei quali si bada sempre e solo al mero risultato del campo.

Perché è evidente che da quel punto di vista la Lazio del Comandante non stia brillando. Tutt’altro. Nono posto in Serie A con 25 punti in cassaforte, uno meno dell’Empoli di Andreazzoli. E se l’attacco in qualche modo funziona, la difesa con le sue 32 reti incassate è migliore solo di Sampdoria, Genoa, Cagliari, Spezia e Salernitana.

