Rinnovo Romagnoli, prosegue lo stallo tra le parti: la situazione

Il rinnovo di Romagnoli con il Milan rimane in bilico: il centrale non ha ancora preso una decisione sul futuro. Le ultimissime

Quale futuro per Alessio Romagnoli? Il centrale e capitano del Milan ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora deciso se accettare l’offerta di rinnovo dei rossoneri (un quadriennale da 2.8 milioni a stagione bonus inclusi) o quella della Lazio (3.2 milioni bonus inclusi).

L’ex Roma è combattuto: da una parte la squadra del suo cuore e un posto da titolare praticamente certo, dall’altra una squadra di cui è capitano, in cui milita da 7 anni e dove potrebbe arricchire più facilmente la bacheca. I prossimi mesi saranno decisivi. Tra rinnovo e addio, Romagnoli si gioca il futuro.