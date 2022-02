Rinnovo Romagnoli, Baiocchini: «Complicato, le parti si sono sentite»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuele Baiocchini ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sulla situazione del rinnovo di Alessio Romagnoli

La strada del rinnovo di Alessio Romagnoli appare complicata. Ecco le ultime riportate da Manuele Baiocchini a Sky Sport.

«Per quanto riguarda Romagnoli al momento non sembra esserci il rinnovo. Le parti si sono sentite più volte, con Raiola che è il suo procuratore, ma ancora non è stato trovato un accordo per il suo rinnovo di contratto. Non diciamo difficile quanto Kessie ma certamente molto complicato.»