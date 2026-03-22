Rinnovo Modric, futuro in bilico con i rossoneri? Romano chiarisce le sue intenzioni per la prossima stagione: in caso di Champions ecco cosa farebbe

Con l’approssimarsi del finale di stagione, uno dei temi più caldi in casa Milan riguarda il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato, che ha firmato un contratto con il Milan che prevede un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, avrà l’ultima parola sulla sua permanenza. La decisione dipenderà principalmente dalle sue esigenze familiari e da come si sentirà fisicamente e mentalmente dopo i Mondiali.

Nel frattempo, come riportato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, il Milan non sta restando a guardare e ha già avviato un corteggiamento nei confronti di Modric per cercare di trattenerlo anche per la prossima stagione.

ROMANO SUL FUTURO DI MODRIC – «C’è già da parte del Milan un tentativo in atto per arrivare al rinnovo. Il Milan lascia tutto nelle mani di Luka Modric: dovrà decidere lui se continuare. Da parte del club c’è il corteggiamento per provare a restare insieme e fargli giocare la Champions League con la maglia del Milan, che è un qualcosa che tenta il giocatore e lo affascina. Non ci sono solo Allegri e dirigenti, anche i compagni sono coinvolti in quest’opera: ma dovrà essere Modric a decidere. Il Milan ce la sta mettendo tutta, aspettando una risposta definitiva di Modric: il corteggiamento è in atto».

Non solo Massimiliano Allegri e i dirigenti rossoneri sono coinvolti in questa “opera di persuasione”, ma anche i compagni di squadra stanno facendo la loro parte per convincere il campione croato a continuare l’avventura con il Milan. Tuttavia, come sottolineato da Fabrizio Romano, la decisione finale spetterà esclusivamente a Modric, che dovrà riflettere sul suo futuro e decidere se prolungare la sua carriera al Milan.

Il club rossonero, quindi, continua a sperare in una risposta positiva da parte di Modric, consapevole che l’esperienza del centrocampista potrebbe essere decisiva per gli obiettivi del Milan, sia in Serie A che in Champions League.

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