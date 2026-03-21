Modric Milan, cena a sorpresa con Tare: arriva il rinnovo del contratto?

Modric Milan, il club rossonero lavora al rinnovo del fuoriclasse croato mentre spunta un incontro milanese con Igli Tare che accende i riflettori

Un’apericena nel cuore di Milano può nascondere molto più di un semplice momento di relax, specialmente se i protagonisti sono figure di spicco del panorama calcistico internazionale. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non è passato inosservato il recente rendez-vous serale tra Igli Tare, dirigente di lungo corso ed esperto conoscitore del mercato europeo, e Luka Modric. Il centrocampista croato, intramontabile regista dotato di una visione di gioco unica al mondo, condivide con l’ex direttore sportivo della Lazio un feeling molto profondo, che li porta spesso a trascorrere del tempo insieme fuori dal rettangolo verde.

Il piano del club per il rinnovo

L’incontro ha inevitabilmente riacceso le discussioni sul futuro del Pallone d’Oro. La dirigenza dei rossoneri sta facendo il massimo sforzo possibile per convincere il fuoriclasse a restare a Milanello per un’ulteriore stagione. Per la compagine meneghina, la permanenza del numero 10 rappresenterebbe un valore inestimabile non solo per le doti tecniche ancora eccelse, ma soprattutto per l’apporto carismatico all’interno dello spogliatoio del Diavolo.

La posizione di Allegri

In questo scenario, un ruolo fondamentale è giocato da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico che punta molto sulla gestione dei campioni, considera il croato un leader a tutti gli effetti, capace di guidare i compagni nei momenti di massima pressione. Per i rossoneri, trattenere un simile pilastro significherebbe garantire continuità a un progetto che vede nei senatori il punto di riferimento per i più giovani. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi contatti per definire se il matrimonio tra il club e il metronomo di Zara continuerà ancora.

LE ULTIMISSIME DI CALCIOMERCATO IN CASA MILAN

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

La quota MILAN-TORINO GOL SQUADRA 1 (il Milan segna almeno un gol) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.06 su LOTTOMATICA e GOLDBET.