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Modric in forma, al Milan quasi al 100%: mai così bene negli ultimi 10 anni. Il dato!
Modric per il Milan è in grande forma, sta andando oltre ogni rosea aspettativa dal punto di vista del minutaggio
In questo campionato del Milan c’è una certezza: si chiama Luka Modric! Il centrocampista classe 1985 arrivato la scorsa estate sta andando oltre ogni rosea aspettativa per quanto riguarda la tenuta fisica e il minutaggio.
Nella Serie A attuale il calciatore croato ha giocato il 90% dei minuti. Questi i risultati delle scorse annate: 43% dei minuti (2.243’ su 4.950’) nel 2023-24, il 57% (3.164’ su 5.520’) nel 2022-23, il 67% nel 2021-22 (3.435’ su 5.070’), l’82% (3.721’ su 4.500’) nel 2020-21, il 57% (2.632’ su 4.620’) nel 2019-20, il 69% (3.571’ su 5.130’) nel 2018-19, il 60% (3.339’ su 5.580’) nel 2017-18, 60% (3.304’ su 5.460’) nel 2016-17 e il 75% (3.529’ su 4.680’ nel 2015-16). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
Mai così bene negli ultimi 10 anni e Massimiliano Allegri se lo gode nella speranza di poterlo sfruttare anche il prossimo anno nelle alternanze tra campionato e Champions League.