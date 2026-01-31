Rinnovo Maignan, arrivano i complimenti social di Gabbia e Saelemaekers: ecco le loro parole

Rinnovo Maignan, i compagni di squadra si complimentano per il prolungamento di contratto: i messaggi di Gabbia e Saelemaekers

Il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031 è la notizia che il popolo rossonero sognava e, al contempo, temeva di non ricevere mai, specialmente dopo le incertezze della scorsa estate. I tasselli del puzzle sono finalmente andati al loro posto: il Capitano rimarrà a difesa della porta milanista per altri cinque anni (rispetto alla scadenza precedente), consolidando un legame che va ben oltre il rettangolo di gioco. La firma del francese mette fine a mesi di speculazioni e regala a Massimiliano Allegri la certezza di poter contare ancora a lungo sul suo leader carismatico.

Rinnovo Maignan, gioia social: l’abbraccio dei compagni per il loro Capitano

L’entusiasmo per il prolungamento del contratto ha travolto i social, coinvolgendo non solo i tifosi ma anche l’intero spogliatoio. Matteo Gabbia è stato tra i primi a festeggiare nelle sue storie Instagram dedicandogli un affettuoso «Bravo fratello!», seguito a ruota da Alexis Saelemaekers che ha celebrato l’amico con l’emoji dell’aquila e un perentorio «Capitano!». Anche Alessandro Florenzi ha voluto partecipare alla festa commentando il post ufficiale del club con un cuore, a testimonianza di quanto Mike sia amato e rispettato all’interno del gruppo.

Questo rinnovo non è solo un atto formale, ma una dichiarazione d’intenti per il futuro. Maignan ha scelto il Milan per continuare a vincere, e il Milan ha scelto Maignan come volto della propria ambizione. Con questa mossa, la società blinda il suo fuoriclasse più prezioso, assicurando stabilità a una difesa che, sotto la guida di Allegri, continua a rappresentare il punto di forza della squadra.

