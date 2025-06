Rinnovo Maignan, il portiere gela Tare: permanenza possibile ma quello scenario è praticamente certo

Rinnovo Maignan, il portiere francese è disposto a rimanere al Milan ma ha avvisato Tare: non ci sarà nessun prolungamento del contratto

Le nubi si addensano sul futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan. Quello che fino a qualche tempo fa sembrava un idillio destinato a durare, con il portiere francese saldamente al centro del progetto rossonero, sta ora lasciando spazio a una crescente incertezza. Secondo quanto riportato con chiarezza da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato e noto per la sua affidabilità, le trattative per il rinnovo del contratto di Maignan sarebbero al momento “assolutamente ferme”. Una notizia che non può che destare preoccupazione tra i tifosi milanisti, consapevoli dell’importanza capitale del numero uno ex Lille per gli equilibri della squadra di Fonseca.

Il contratto attuale di Maignan scade nel giugno del 2026, il che significa che il Milan ha ancora un anno pieno per trovare un accordo. Tuttavia, la totale assenza di progressi nelle negoziazioni, evidenziata da Moretto, è un campanello d’allarme significativo. Di solito, a questo punto della stagione, le società tendono a intensificare i colloqui con i giocatori chiave a due anni dalla scadenza, proprio per evitare situazioni di stallo che potrebbero poi portare a scenari indesiderati. La strategia del Milan sembra essere quella di valutare attentamente ogni mossa, ma il tempo stringe e l’immobilismo sul fronte Maignan è oggettivamente un fattore di rischio.

Le ragioni di questo impasse non sono state esplicitate, ma è lecito ipotizzare che siano legate principalmente alle richieste economiche del portiere e del suo entourage. Maignan, arrivato a Milanello nell’estate del 2021 per raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Donnarumma, si è affermato come uno dei migliori portieri al mondo, un vero e proprio “para-rigori” e un leader carismatico in campo e fuori. Le sue prestazioni hanno giustamente alzato il suo valore di mercato e, di conseguenza, le sue aspettative salariali. Il Milan, dal canto suo, è noto per la sua politica finanziaria prudente, basata sulla sostenibilità e su parametri ben definiti. Trovare un punto d’incontro tra le ambizioni del giocatore e la filosofia del club è la sfida principale.

L’eventuale mancato rinnovo di Maignan aprirebbe scenari inquietanti per il Milan. Se l’accordo non dovesse arrivare entro la prossima stagione, il club si troverebbe di fronte a un bivio: cederlo nell’estate del 2025 per evitare di perderlo a parametro zero un anno dopo, oppure rischiare di vederlo partire senza alcun indennizzo. Entrambe le opzioni sarebbero dolorose. La cessione di un elemento così fondamentale richiederebbe un investimento significativo per trovare un sostituto all’altezza, mentre la perdita a zero sarebbe un danno economico e tecnico incalcolabile.

La dirigenza rossonera, con Furlani e Ibraimović in prima linea, dovrà ora affrontare una delle partite più delicate del prossimo futuro. La speranza dei tifosi è che le parole di Matteo Moretto servano da sprone per riattivare le trattative e che si possa trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Il Milan ha bisogno di certezze, e il mantenimento di un top player come Mike Maignan è senza dubbio una delle priorità assolute per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’immobilismo attuale, però, non può che alimentare interrogativi e preoccupazioni, rendendo il futuro di “Magic Mike” a tinte sempre più incerte.