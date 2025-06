Calciomercato Milan, avviso al Chelsea per Maignan: rifiutata la prima offerta, richiesta chiara agli inglesi

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rifiutato la prima proposta da 15 milioni di euro per Maignan: servono almeno 20 milioni di sterline

Il mercato Milan dei portieri si infiamma, e al centro delle attenzioni c’è Mike Maignan. Il numero uno del Milan, punto fermo dei rossoneri e della nazionale francese, è finito nel mirino del Chelsea, determinato a rinforzare la propria retroguardia con un profilo di assoluto livello. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata nel vivo, con il club londinese che ha già mosso i primi passi concreti per assicurarsi le prestazioni del talentuoso estremo difensore.

Oggi, infatti, è giunta a Casa Milan un’offerta ufficiale da parte del Chelsea per Maignan, quantificata in 15 milioni di euro. Una cifra che, stando alle indiscrezioni raccolte da Di Marzio, è stata prontamente rifiutata dalla dirigenza rossonera. Il Milan, consapevole del valore del suo portiere e dell’importanza che ricopre nel progetto tecnico, non ha intenzione di svendere uno dei suoi pilastri. Maignan, arrivato a Milano nell’estate del 2021, si è affermato rapidamente come uno dei migliori portieri d’Europa, con prestazioni che hanno spesso salvato il risultato e ispirato la squadra. La sua leadership, la sua capacità di parata e la sua abilità nel gioco con i piedi lo rendono un profilo estremamente appetibile per i top club europei.

Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare qualora il Chelsea decidesse di alzare la posta. Di Marzio, infatti, sottolinea come un’offerta che si avvicini ai 20 milioni di sterline potrebbe rappresentare la cifra “sblocca-operazione”. Convertendo la sterlina in euro (con un cambio indicativo, considerando che le fluttuazioni sono costanti), si parla di una cifra superiore ai 23-24 milioni di euro, un importo decisamente più interessante per le casse del Milan. A quel punto, il club rossonero potrebbe essere costretto a sedersi al tavolo delle trattative con un atteggiamento più aperto, valutando seriamente la possibilità di cedere il proprio portiere.

Un fattore cruciale in questa complessa equazione è la situazione contrattuale di Mike Maignan. Il suo accordo con il Milan scade il 30 giugno 2026, il che significa che al termine della prossima stagione, il portiere francese entrerà nell’ultimo anno di contratto. Questa tempistica mette il Milan di fronte a un bivio: o trovare un accordo per il rinnovo, possibilmente con un adeguamento significativo dell’ingaggio, oppure considerare la cessione in questa finestra di mercato estiva per evitare di perderlo a parametro zero in futuro.

Il Chelsea, dal canto suo, vede in Maignan il profilo ideale per dare stabilità e sicurezza a un reparto che negli ultimi anni ha mostrato qualche incertezza. I Blues sono pronti a investire cifre importanti per rinforzare la rosa e competere ai massimi livelli, sia in Premier League che in Champions League. La dirigenza londinese è convinta che Maignan possa fare la differenza e diventare un punto di riferimento per i prossimi anni.

La palla, ora, passa nuovamente al Chelsea. Se i londinesi decideranno di affondare il colpo con un’offerta più consistente, l’operazione Maignan potrebbe diventare una delle telenovele di mercato più avvincenti dell’estate. Il Milan, intanto, si gode il suo campione, ma è consapevole che la resistenza ha un prezzo e che ogni giocatore, per quanto importante, ha un valore di mercato. La finestra estiva è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Mike Maignan, con gli occhi di tutta Europa puntati sulle mosse dei Blues e sulle reazioni del club rossonero.