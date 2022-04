Rinnovo Leao, i tentennamenti di Mendes: dai tribunali al PSG

Passano le settimane ed ancora non si formalizza il rinnovo di Rafael Leao. Alla base ci sarebbero i tentennamenti dell’agente Jorge Mendes

Il rinnovo di Rafael Leao continua a tenere sulle spine il Milan. La volontà del giocatore di restare in rossonero è sempre stata chiara, ma l’agente Jorge Mendes continua a prendere tempo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo motivo del continuo rimandare è la questione giudiziaria pendente tra il giocatore, lo Sporting Lisbona ed il Lille riguardante il risarcimento di 20 milioni. Questa causa verrà decisa il 17 maggio con l’udienza finale.

Ma un’altra ragione è l’interesse del Paris Saint-Germain per il portoghese. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto 70 milioni per il cartellino e 6 milioni di ingaggio per il giocatore.