Rinnovo Kessie, l’accordo è definito: le cifre dell’operazione

Manca pochissimo al rinnovo di contratto di Frank Kessie. Al ritorno dalle Olimpiadi ci sarà la firma sull’accordo che prevede il prolungamento

Manca pochissimo al rinnovo di contratto di Frank Kessie. Al ritorno dalle Olimpiadi ci sarà la firma sull’accordo che prevede il prolungamento per altri 4 anni.

L’ingaggio sarà di 5.5 milioni di euro più eventuali bonus, mentre non ci sarà nessuna clausola rescissoria. Quest’ultima era stata proposta dal procuratore alla dirigenza milanista. Nei dialoghi non si è mai parlato di fascia da capitano come condizione per l’accordo.