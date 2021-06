Rinnovo Kessie: distanza tra le parti, ecco le ultime sull’ivoriano

Kessie e il Milan non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Tra le parti vi sarebbe ancora distanza

Ancora distanza tra Kessie e il Milan per quanto riguarda il rinnovo di contratto. L’ivoriano vorrebbe circa 6 milioni di euro, mentre il club rossonero si “limita” a raddoppiare la busta paga attuale, con una proposta da 4 milioni più bonus. Un riconoscimento che la società giudica meritato, in linea con il contributo offerto in campo e con il valore che viene attribuito al cartellino, intorno ai 50 milioni.

Altri bonus potranno aiutare ad avvicinare le parti, ma non a colmare la distanza che oggi resta. Il prolungamento di Kessie, che i rossoneri vorrebbero fino all’estate del 2026, è una priorità. Il Milan deve fare in fretta, l’ex Atalanta sarebbe già nel mirino di alcuni team inglesi, tra i quali l’Arsenal. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.