Kessie convocato per le Olimpiadi: decisione che non piace ai tifosi

Franck Kessie, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è stato convocato dalla nazionale della Costa d’Avorio come fuori quota alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Decisione che non sarebbe stata digerita dai tifosi rossoneri, visto che non permetterà all’ex Atalanta di seguire la preparazione a Milanello in vista della prossima stagione. La competizione, infatti, inizierà il 22 luglio e terminerà con la finale l’8 agosto.