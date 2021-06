Milan, è grana Olimpiadi: anche Kessie convocato dalla Costa d’Avorio

Franck Kessie prenderà parte alle prossime Olimpiadi con la sua Costa d’Avorio. Si tratta del terzo giocatore rossonero

Franck Kessie è stato convocato dalla nazionale della Costa d’Avorio come fuori quota alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La competizione, a cui prendono parte solo giocatori Under 23 eccezion fatta per i fuori quota, inizierà il 22 luglio, con la finale prevista l’8 agosto.

Si tratta del terzo giocatore del Milan chiamato dalla propria nazionale olimpica dopo Pierre Kalulu e Brahim Diaz. Una situazione che può certamente portare a dei problemi di natura fisica in vista della preparazione per la prossima stagione.