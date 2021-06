Kalulu, niente vacanze: dopo l’Europeo U21 ci sono le Olimpiadi

Il difensore del Milan Pierre Kalulu è stato convocato dalla nazionale olimpica francese per le prossime Olimpiadi di Tokyo

Non c’è pausa per Pierre Kalulu. Dopo l’Europeo Under 21, il difensore del Milan è stato convocato dalla nazionale olimpica francese per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Come riportato da Tuttosport, il torneo si disputerà dal 21 luglio al 7 agosto, con i transalpini inseriti nel girone A con Giappone, Sudafrica e Messico.

Certamente un motivo di prestigio ed un’altra opportunità di mettersi in mostra in una vetrina internazionale, ma anche un motivo di preoccupazione in vista della prossima stagione. Questa manifestazione gli farà certamente saltare i primi giorni di ritiro a Milanello con il resto e dalla squadra e, quando si aggregherà, avrà sulle gambe le fatiche di una così estenuante estate.