Rinnovo Jovic, permanenza a Milanello più lontana: proposta da capogiro al serbo. Ecco da chi

Rinnovo Jovic, la permanenza del centravanti serbo si allontana: l’ex Fiorentina ha ricevuto un’offerta monstre. Ecco da chi

Nonostante un finale di stagione incoraggiante, culminato con la doppietta decisiva nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, la posizione di Luka Jovic al calciomercato Milan rimane in bilico. A meno di due settimane dalla scadenza per l’esercizio della clausola di rinnovo annuale, la dirigenza rossonera sta ancora valutando attentamente il futuro dell’attaccante serbo. Tuttavia, le aspettative del giocatore divergono significativamente da quelle del club: Jovic, infatti, si aspetta un contratto biennale “secco”, senza alcuna opzione, a testimonianza della sua volontà di stabilirsi e di avere una prospettiva a lungo termine. Questa discrepanza tra domanda e offerta rende l’addio a fine stagione lo scenario più probabile per l’ex Fiorentina.

Come riportato da calciomercato.com, Jovic ha già sul tavolo due proposte significative da valutare. La prima proviene dal Cruz Azul, un club messicano che ha presentato un’offerta ritenuta “importante” dal giocatore stesso. La seconda è giunta dal Botafogo, i campioni in carica della Copa Libertadores, un’opzione altrettanto stimolante per un attaccante che cerca nuove sfide e un palcoscenico competitivo. L’attaccante classe 1997 ha manifestato un’apertura verso entrambe le soluzioni, sebbene al momento i messicani sembrino in leggero vantaggio sui brasiliani nella corsa all’ingaggio del centravanti.

Il Milan si trova ora di fronte a una decisione cruciale. L’investimento iniziale su Jovic non ha prodotto i risultati sperati per gran parte della stagione, ma il suo recente exploit ha dimostrato lampi del suo indubbio talento e della sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. La doppietta nel derby, in particolare, è stata un segnale forte delle sue potenzialità, lasciando i tifosi rossoneri con un interrogativo: è stato solo un fuoco di paglia o l’inizio di una rinascita? La dirigenza dovrà soppesare attentamente questi aspetti, considerando sia il costo del suo ingaggio che le reali prospettive di integrazione e rendimento nel progetto tecnico di lungo periodo. Un rinnovo annuale con opzione, come inizialmente previsto dalla clausola, darebbe al Milan la possibilità di valutare ulteriormente il giocatore, ma Jovic sembra deciso a non accettare condizioni che non gli garantiscano stabilità.

D’altra parte, le due proposte in arrivo da Messico e Brasile offrono a Jovic l’opportunità di ricominciare altrove, magari in campionati dove potrebbe trovare maggiore spazio e fiducia, elementi che spesso sono cruciali per il rilancio di un attaccante. Il Cruz Azul, con la sua proposta “importante”, potrebbe garantirgli un ruolo centrale e un ingaggio significativo, mentre il Botafogo gli offrirebbe la possibilità di giocare la Copa Libertadores, una competizione di alto livello che potrebbe rilanciare la sua carriera a livello internazionale. La sua apertura a entrambe le soluzioni dimostra la sua volontà di esplorare nuove opportunità e di non rimanere legato a un futuro incerto.

In conclusione, il destino di Luka Jovic al Milan sembra sempre più orientato verso un addio. Le due settimane a disposizione del club rossonero per esercitare l’opzione di rinnovo saranno decisive, ma la distanza tra le aspettative del giocatore e le intenzioni del Milan, unite alle concrete proposte già sul tavolo, rendono il suo trasferimento la soluzione più plausibile. Sarà interessante vedere quale delle due destinazioni, Cruz Azul o Botafogo, riuscirà ad assicurarsi le prestazioni di un attaccante che, nonostante le difficoltà, ha ancora dimostrato di poter fare la differenza.