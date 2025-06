Jovic, il Milan è chiamato a decidere: tra permanenza e addio. La situazione

Jovic, il classico giugno con un futuro tutto da decidere. La situazione legata al centravanti serbo

Il futuro di Luka Jović al Milan è appeso a un filo, e la dirigenza rossonera si trova di fronte a un bivio cruciale. Mancano solo due settimane alla scadenza del termine ultimo per esercitare l’opzione di rinnovo del contratto dell’attaccante serbo, e la decisione è di quelle che possono influenzare in modo significativo le strategie di mercato del club. La notizia, di grande rilevanza per il calciomercato, è stata rilanciata dal giornalista Matteo Moretto sul suo account X, offrendo un quadro dettagliato della situazione.

Secondo quanto rivelato da Moretto, il Milan ha tempo fino all’ultima settimana di giugno per decidere se prolungare il rapporto con Jović per un’altra stagione. Un eventuale rinnovo comporterebbe un impegno economico per il club di circa € 2,5 milioni netti all’anno per lo stipendio del giocatore. Si tratta di una cifra non indifferente, che la società rossonera sta evidentemente valutando con attenzione, soppesando il rapporto costi-benefici.

Luka Jović, arrivato al Milan nell’ultimo giorno di mercato estivo 2023, ha avuto una stagione a due facce. Dopo un inizio in sordina, caratterizzato da difficoltà di ambientamento e scarso impiego, il centravanti serbo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, soprattutto nella seconda parte di campionato. I suoi gol, spesso decisivi, e la sua capacità di incidere a partita in corso, lo hanno reso un’opzione preziosa per il tecnico, guadagnandosi la fiducia di parte della tifoseria. La sua efficacia in zona gol, con un buon rapporto tra minuti giocati e reti realizzate, ha evidenziato come, se in forma e motivato, possa ancora dare un contributo significativo.

Tuttavia, il Milan sta attraversando un periodo di profonda riflessione sulla sua rosa e sulle strategie future. La ricerca di un attaccante di alto profilo è una priorità, e l’eventuale permanenza di Jović andrebbe a incastrarsi in questo scenario. La dirigenza, in accordo con la nuova impostazione tecnica, deve decidere se il profilo di Jović sia funzionale al progetto a lungo termine e se l’investimento del suo stipendio per un altro anno sia giustificato, considerando anche le alternative presenti sul mercato.

La pressione sul Milan è acuita dal fatto che, a partire dall’ultima settimana di giugno, Jović potrebbe essere ufficialmente svincolato. Questo significa che, qualora il Milan non esercitasse l’opzione di rinnovo, l’attaccante serbo sarebbe libero di accasarsi a parametro zero con qualsiasi altro club, senza alcun indennizzo per i rossoneri. Una situazione che conferisce al Milan un potere decisionale limitato nel caso in cui non si arrivi a un accordo in tempi brevi.

Moretto aggiunge un ulteriore elemento di interesse: sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Botafogo, club brasiliano che sta monitorando la situazione. Questo conferma come il mercato intorno a Jović sia vivo, e che il Milan non sia l’unico attore in gioco. La finestra di due settimane sarà quindi cruciale per definire il futuro di Luka Jović, che potrebbe continuare a vestire la maglia rossonera o iniziare una nuova avventura lontano da Milano.