Rinnovo Ibrahimovic: Mino Raiola è in Italia, prossimamente a Milano?

Mino Raiola è attualmente in Italia per incontrare la dirigenza del Napoli. Presto a Milano per chiudere il rinnovo di Ibra col Milan?

Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, Mino Raiola sarebbe in queste ore giunto a Castel di Sangro, dove risiede attualmente in ritiro il Napoli, per incontrare Aurelio De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli.

Il procuratore nelle prossime ore potrebbe essere atteso in Italia per chiudere la trattativa che porterà Zlatan Ibrahimovic nuovamente al Milan anche per la prossima stagione. Attualmente – come rivelato da Peppe Di Stefano – i contratti sono nelle mani degli avvocati in attesa di essere vidimati.