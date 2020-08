Rinnovo Ibrahimovic: ai dettagli il contratto da presentare a Zlatan

Rinnovo Ibrahimovic: mancano gli ultimi dettagli alla dirigenza rossonera per definire il contratto da sottoporre a Raiola e Zlatan

Rinnovo Ibrahimovic: è questa la priorità del Milan che sta ultimando gli ultimi dettagli, tra costo fisso e bonus, da presentare al centravanti svedese al fine di allungare di un’altra stagione la sua avventura in rossonero.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il contratto preparato per Zlatan Ibrahimovic è modulare, con una base fissa e tanti bonus legati sia ad obiettivi personali, come gol e presenze, sia ad obiettivi di squadra, come per esempio la vittoria dell’Europa League e la qualificazione alla prossima Champions League.