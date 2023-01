Rinnovo Giroud, spunta il Manchester United: ecco le ultime

Interesse del Manchester United per Olivier Giroud: ecco le ultime sul rinnovo dell’attaccante francese con il Milan

Come riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime settimane è in programma un nuovo vertice tra il Milan e Giroud per parlare del suo rinnovo.

Nelle ultime ore si parla di un interesse del Manchester United che avrebbe individuato nel francese l’erede di Cristiano Ronaldo. Il suo futuro, salvo clamorose sorprese, sarà però ancora a Milanello