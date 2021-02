Rinnovo Donnarumma: il Milan ha presentato un’offerta di 7,5 milioni per cinque anni ma Raiola vorrebbe…

«Rebus Gigio» – così scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. La strada per il rinnovo di Donnarumma torna in salita.

Il club rossonero ha offerto 7,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni ma lui, assistito dal proprio procuratore Mino Raiola, vorrebbe firmare solamente per i prossimi due, quasi ad intendere che il passaggio alla Juventus potrebbe verificarsi lo stesso, ma con cautela e senza destare troppa preoccupazione (ora come ora in particolar modo vista la posizione di classifica).

La sensazione è che Raiola voglia non solo aspettare la Juventus ma anche eventuali big europee, che in post Covid, potrebbero offrire sostanziose offerte a partire da 10 milioni di euro a stagione.