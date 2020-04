Rinnovo Donnarumma, il portiere ha manifestato la propria volontà

Il rinnovo di Donnarumma sta diventando un vero e proprio caso al Milan: l’estremo difensore italiano però ha preso una decisione

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Donnarumma e il Milan sono arrivati ad un bivio: l’estremo difensore italiano è in scadenza di contratto tra 12 mesi e se non rinnoverà nei prossimi mesi sarà ceduto. Per Gazidis, infatti, la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere l’ultima occasione per guadagnare qualcosa dalla cessione di Gigio.

A far però tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Diavolo è proprio Donnarumma che nei giorni scorsi avrebbe manifestato al Milan la propria volontà a rinnovare alle stesse cifre, 6 milioni l’anno, dell’attuale contratto. Ora la palla passa alla dirigenza e alla proprietà targata Elliott.