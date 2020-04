Sky Sport – Calciomercato Milan, rossoneri al bivio: rinnovo o verrà ceduto

Calciomercato Milan, i rossoneri si trovado ad un bivio: o si rinnova o verrà ceduto in estate. Ecco quanto riportato da Sky Sport

Come affermato da Marchetti su Sky Sport, Gianluigi Donnarumma potrebbe essere agli ultimi mesi della propria avventura al Milan. Ecco le sue parole:

«Donnarumma, che è un ’99 con una grandissima esperienza, è in una situazione contrattuale particolare: è ad un anno alla scadenza del contratto e perciò si trova ad un bivio con il Milan, o rinnova o va via. Questo sarebbe l’ultimo anno in cui il Milan potrebbe fare soldi con la sua cessione, il suo prezzo rischia di essere già più basso rispetto al previsto perché tra 12 mesi andrà in scadenza e ancora non è stata trovata la base per il rinnovo».