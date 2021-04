Rinnovo Donnarumma, adesso è braccio di ferro Milan-Raiola

Rinnovo Donnarumma: Raiola ha declinato l’ultima offerta del Milan per prolungare il contratto del portiere. Ora è braccio di ferro

Come scritto da il Corriere dello Sport, ora è braccio di ferro tra Raiola e il Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: Maldini e Massara hanno proposto 7 milioni +1 per prolungare il contratto dell’estremo difensore rossonero.

DODICI MILIONI – Secondo quanto ribadito dal quotidiano sportivo romano al momento Raiola e il suo assistito chiedono 12 milioni l’anno per firmare. Quindi Donnarumma lascerà il Milan? I dirigenti rossoneri sono convinti di no. Anche perché le pretese di Raiola non sono la conseguenza di un’offerta di quell’entità già recapitata da un altro club. La verità, infatti, è che al momento il procuratore campano non ha nulla di concreto in mano, ma solo vaghe richieste di informazioni.