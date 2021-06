Rinnovo Calhanoglu, ecco quando arriverà la decisione definitiva

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan. Ecco quando si arriverà al punto decisivo

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan. E non lo farà nemmeno nel breve periodo, riserbandosi la scelta definitiva per dopo l’Europeo. In questi termini si arriverà alla decisione finale soltanto negli ultimi giorni di giugno, praticamente vicino alla scadenza del 30 del mese.

Una situazione che obbliga il Milan a tutelarsi cercando un sostituto, a prescindere dalla permanenza del turco in maglia rossonera.